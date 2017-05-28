Аброськін: Порядок у Красногорівці охоронятиме КОРД

До Красногорівки для охорони порядку та надання допомоги громадянам направлено спецпідрозділ поліції КОРД.

Про це 28 травня повідомив глава облуправління Нацполіції Донеччини В'ячеслав Аброськін.

"У Красногорівку мною для надання допомоги громадянам та для посилення охорони громадського порядку і охорони зруйнованих адмінбудівель направлений спецпідрозділ КОРД. У місті серед населення паніки немає. Ситуація повністю під контролем поліції та військових", - повідомив він.

Як відомо, внаслідок обстрілу Красногоровки вісім місцевих жителів отримали поранення і травми. Через пошкодження водоводу велика частина міста залишилися без води. Пошкоджено також міську каналізацію. Внаслідок обстрілу було зруйновано лікарню, школу та приватні будинки.

За даними штабу АТО, під час обстрілу Красногорівки бойовики застосували систему реактивного залпового вогню.

Ввечері 28 травня водопостачання у Красногорівці було повністю відновлено.

Українська правда