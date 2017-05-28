У центрі Парижа влаштували антипутінську демонстрацію

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Неділя, 28 травня 2017, 21:25

У Парижі десятки активістів вийшли на акцію проти президента РФ Володимира Путіна, який має відвідати Францію 29 травня.

Як повідомляє Радіо Свобода, cеред гасел, з якими проводять захід учасники акції - #FreeSushchenko та "Путіне, на тебе вже чекає Каддафі".

 
 
 
Фото з Facebook Alla Lazareva

Місцеві ЗМІ повідомляли, що у Парижі "проходить антипутінська демонстрація об’єднаних громад, найактивніша серед яких - українська".

Як відомо, президент Росії відвідає Париж 29 травня на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.

У Кремлі заявили, що Путін летить до Парижа на переговори з президентом Франції із "добре відомою позицією щодо України і оцінює з песимізмом позицію України щодо Мінських угод".

Теми: Путін Донбас Франція
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