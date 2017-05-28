Меркель не бачить у Трампі надійного партнера: На США більше не можна покладатися

Канцлер ФРН Ангела Меркель не бачить у США за президентства Дональда Трампа надійного партнера та закликає європейців згуртовуватися.

Про це Меркель заявила у своїй промові у Мюнхені 28 травня в рамках передвиборчої кампанії, пише DW.

Меркель підкреслила серйозні розбіжності у поглядах ЄС та США за президента Дональда Трампа.

"Часи, коли ми могли цілковито покластися одне на одного, минули. В останні дні я чітко це зрозуміла", - заявила Меркель.

При цьому канцлер ФРН звернулася до мешканців ЄС із закликом "взяти долю Європи у власні руки".

Як відомо, також Ангела Меркель заявила, що незадоволена переговорами з Трампом щодо Паризької кліматичної угоди, дискусія з приводу якої проходила "вкрай незадовільно".