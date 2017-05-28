Ватажок бойовиків ОРДО не виключив можливості свого вбивства
Лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що допускає можливість свого вбивства.
Про це, як пишуть "Новости Донбасса", Захарченко заявив під час виступу Йосипа Кобзона у Донецьку 27 травня.
Після однієї з пісень Кобзона Захарченко піднявся на сцену з букетом квітів. У своєму виступі він заявив: "Можна вбити мене, Донбас вбити неможливо". На що Кобзон у відповідь сказав: "Хай береже вас Бог".
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