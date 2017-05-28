Ватажок бойовиків ОРДО не виключив можливості свого вбивства

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Неділя, 28 травня 2017, 22:43

Лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що допускає можливість свого вбивства.

Про це, як пишуть "Новости Донбасса", Захарченко заявив під час виступу Йосипа Кобзона у Донецьку 27 травня.

Після однієї з пісень Кобзона Захарченко піднявся на сцену з букетом квітів. У своєму виступі він заявив: "Можна вбити мене, Донбас вбити неможливо". На що Кобзон у відповідь сказав: "Хай береже вас Бог".

 

Теми: Донбас "ДНР"
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Коментарі — 2
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IP: 94.179.164.---робін_гудбай29.05.2017 00:05
А в якого бога вірить комуняка іудей Кобзон?..Христа вони ж розп*яли..
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IP: 94.179.164.---робін_гудбай28.05.2017 23:49
А чому Захарченко з російської зброї, завезеної з Росії, почав на Донбасі стріляти та вбивати українців першим?..Хто дав йому на це право?..Адже ніяких бандерівців в цей час там не було..
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