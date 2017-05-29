Стрілянина в США: в штаті Міссісіпі вбито вісім осіб

В американському штаті Міссісіпі в ніч на неділю були застрелені восьмеро людей, в тому числі заступник місцевого шерифа.

Про це пише BBC.

Стрілянина відбувалася в трьох різних місцях в містах Бог-Чітта і Брукхейвені в окрузі Лінкольн.

Підозрюваний, якого місцеві ЗМІ називають Корі Годболтом, був затриманий в неділю вранці і знаходиться під арештом.

Місцева преса також повідомляє, що затриманий сказав поліції, що жалкує про події і "не заслуговує залишатися в живих".

Представник Бюро розслідувань штату Міссісіпі сказав, що стрілянина сталася в трьох будинках - двох в Брукхейвені і одному в Бог-Чітта. Цей район знаходиться приблизно в 100 кілометрах на південь від столиці штату, міста Джексон.

Місцева преса повідомляє, що затриманий нібито сказав, що розмовляв зі своєю дружиною, її прийомним батьком і її матір'ю, про те, як він збирається забрати дітей додому. "Хтось із сусідів зателефонував в поліцію. Вони так втручаються", - цитують його місцеві газети.

"Через них він загинув, - сказав підозрюваний, судячи з усього кажучи про заступника шерифа. - Мені шкода".

Він також сказав, що був упевнений, що поліцейські його вб'ють. "У мене скінчилися кулі. Я хотів покінчити з собою руками поліцейського", - додав він.

Мотив злочинів поки не встановлено. Наскільки відомо, в якийсь момент стрілець взяв в заручники 16-річного підлітка, але зараз він знаходиться в безпеці, повідомляє місцева газета Daily Leader.

Губернатор Міссісіпі Філ Брайант назвав те, що сталося "безглуздою трагедією".