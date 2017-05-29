Шеф Пентагону не розуміє, чому росіяни називають НАТО загрозою

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Понеділок, 29 травня 2017, 01:38

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що для нього є загадкою "чому росіяни вважають НАТО загрозою".

Про це він заявив в програмі телеканалу CBS News, пише Радіо Свобода.

За словами Меттіса, це вище його розуміння – чому в Росії бачать в НАТО загрозу.

"Ясно, що НАТО не є загрозою", – зазначив Меттіс.

Відповідаючи на запитання ведучого програми "Обличчям до нації": чого хочуть росіяни, Маттіс сказав: "Не маю поняття!".

За його словами, зараз Росія вибирає стратегічне конкурування з Заходом.

"Але суть в тому, що НАТО не є загрозою, і вони це знають. Вони не сумніваються в цьому", – зазначив глава Пентагону.

Меттіс повідомив, що зараз США намагаються мати справу з Росією "дипломатичним шляхом під керівництвом президента Трампа".

"Не дивлячись на те, що ми хочемо діяти дипломатичними методами, нам доводиться стикатися з Росією, коли мова йде про ті царини, де вони нападають на нас, будь то кібератаки, або коли вони намагаються змінити кордони за допомогою збройних сил", – зазначив міністр оборони США.

За словами глави Пентагону, це стратегічно незручна позиція – з одного боку діяти засобами дипломатії, намагаючись знайти вихід із цієї ситуації, але протистояти там, де слід протистояти.

"І ми будемо продовжувати діяти в цьому ключі. І сподіваюся, скоро наші дипломати застосують свою магію і почнуть виводити нас із того скрутного становища, в якому ми перебуваємо" – зазначив генерал Маттіс.

Глава Пентагону також заявив, що війна з Північною Кореєю – якщо до цього колись дійде напруженість – була б "катастрофою".

"Конфлікт у Північній Кореї, ймовірно, був би найгіршим видом бойових дій в житті більшості людей", – сказав Меттіс у своєму першому офіційному інтерв’ю в якості міністра оборони.

У північнокорейського режиму сотні артилерійських знарядь і ракетних установок розташовані в межах досяжності одного з найбільш густонаселених міст планети – Сеула, столиці Південної Кореї, заявив міністр оборони США.

Теми: НАТО Росія США
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