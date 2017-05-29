У Манчестері затриманий 14-й підозрюваний в організації теракту

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Понеділок, 29 травня 2017, 02:34

Британська поліція оголосила, що заарештувала 25-річного чоловіка в неділю і провела обшук в зв'язку з терактом на концерті в Манчестері.

Про це пише Радіо Свобода.

Згідно із заявою поліції Великого Манчестера, поліцейські затримали чоловіка за звинуваченням у тероризмі в Олд Траффорді, на схід від міста, а також провели обшуки в районі Мосс-Сід в Манчестері.

Таким чином загальне число затриманих склало 14 осіб.

Поліція проводить розслідування обставин теракту і намагається захопити всю мережу учасників і організаторів, пов'язаних з виконавцем Салманом Абеді. Серед затриманих також батько і брат підозрюваного.

Раніше поліція опублікувала фотографії терориста-смертника Салмана Абеді - кадри з камер відеоспостереження, які зафіксували його в день здійснення теракту.

Як відомо, в результаті теракту загинули 22 людини і 116 отримали поранення.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Теми: Велика Британія тероризм
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