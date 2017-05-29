Польські прикордонники пояснили звідки черги на кордоні

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Понеділок, 29 травня 2017, 03:30

Відповідальність за довгі черги на кордоні польські прикордонники покладають на українську сторону.

Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.

Головною причиною черг вони називають автомобілі українських власників на польській реєстрації, які кожні п'ять днів мають перетнути кордон.

"На кордоні з Україною функціонує вісім наземних пунктів, але прикордонний рух не розкладається рівномірно на всі пункти з огляду на фатальну дорожну інфраструктуру з українського боку. Значна інтенсивність прикордонного руху, а відтак й утворення черг генерується громадянами України, які мають автомобілі, що зареєстровані за межами України", - інформують польські прикордонники і додають, що Митний кодекс України накладає на них обов'язок виїжджати за межі України автомобілем раз на п'ять днів.

Зазначається, що за даними міністерства цифрових технологій РП станом на 30 листопада 2016 року у Польщі було зареєстровано понад 60 тис. автомобілів, співвласниками яких були громадяни України.

Лише ці автомобілі можуть генерувати близько 4,5 млн перетинів кордону, тобто більше половини всього руху легкових автомобілів на кордоні з Україною",- наголошують у Прикордонній службі Польщі.

Зазначається, що на черги на кордоні впливають також "ускладнення прикордонного руху".

"У переважній більшості - в 64 з 97 випадків, які мали місце в цьому році на кордоні з Україною, за ускладнення відповідали українські служби на кордоні",- констатують у Прикордонній службі РП.

З 11 червня розпочне функціонувати безвізовий режим між Україною та ЄС. За оцінками польської сторони, інтенсивність руху на польсько-українському кордоні зросте на 10%. Крім того, побільшає кількість відмов на в'їзд до Польщі.

Теми: кордон Польща митниця
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