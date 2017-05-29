Абе пообіцяв вжити конкретних заходів щодо Північної Кореї

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе пообіцяв діяти разом з іншими країнами для стримування повторних провокацій Пхеньяну.

Про це повідомляє Reuters.

"Як ми домовилися на недавньому G7, питання Північної Кореї є одним з головних пріоритетів для міжнародного співтовариства", - повідомив журналістам Абе у короткому виступі по телебаченню.

"Працюючи зі Сполученими Штатами, ми будемо вживати конкретних заходів для стримування Північної Кореї", - додав він.

Раніше, 29 травня, південнокорейські військові повідомили, що зі східного регіону Північної Кореї Вонсан був проведений пуск неідентифікованої ракети, ймовірно, балістичної ракети типу Scud. Вона пролетіла близько 450 км.

За даними японського уряду ракета впала у виключній морській економічній зоні Японії.

Як повідомлялось, США спрямували третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" (USS Nimitz) в західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної та ядерної програм Північної Кореї.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея - це світова проблема, яка буде вирішена.

При цьому глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що війна з Північною Кореєю - якщо до цього колись дійде напруженість - була б "катастрофою".