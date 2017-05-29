У Трампа хочуть перезапустити переговори з РФ щодо України - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час березневої зустрічі заявив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, що криза в Україні - це відповідальність Європи, та що США не будуть сильно долучатися до мирного врегулювання, проте через два місяці в адміністрації Трампа змінили курс з цього питання.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на американських офіційних осіб та експертів, передає Європейська правда.

Видання відзначає, що закулісні спроби з приводу даного питання веде держсекретар США Рекс Тіллерсон.

За словами американських чиновників та експертів, "хоча все ще перебуває на ранній стадії, проте ідея Тіллерсона полягає в тому, щоб перезапустити версію мирних переговорів, в які була залучена адміністрація Обами в минулому році, сподіваючись, що нові обставини та персони можуть виробити кращі результати".

Хоча Білий дім та Держдеп відмовилися від коментарів, проте офіційні особи США та інші підтвердили, що Тіллерсон вже мав кілька дискусій з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Видання відзначає, що наразі йде робота з вироблення нової стратегії, в якій бере участь також апарат віце-президента Майкла Пенса.

Тіллерсон має намір призначити спеціального посланника в Державному департаменті, який би вів дану ініціативу щодо України. Спецпосланець, як відзначає видання, може відновити російсько-американський дипломатичний канал з "сірим кардиналом" Кремля, помічником російського президента Владиславом Сурковим.

"За президентства Барака Обами помічник держсекретаря у справах Європи Вікторія Нуланд зрештою не змогла досягти прогресу в минулому році через цей канал", - відзначає The Washington Post.

Нагадаємо, нещодавно державний секретар США Рекс Тіллерсон заявляв, що Росія не зможе повернутися до "Великої вісімки", поки не виконає Мінські угоди та не відновить суверенітет України.