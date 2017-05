На Шрі-Ланці повінь і зсуви забрали життя вже 169 осіб

На Шрі-Ланці число жертв повеней і зсувів зросло до 169 осіб, ще 102 людини вважаються зниклими безвісти.

88 людей отримали поранення від стихійного лиха, повідомив Центр управління лих країни, передає "Daily Mirror".

У цілому 521 384 осіб із 140 238 родин постраждали внаслідок негоди.

Минулого четверга та п’ятниці мусон приніс зливи в 14 районів на заході і півдні Шрі-Ланки. Влада організувала евакуацію з постраждалих територій.

Цю катастрофу вже називають однією з найстрашніших із 2003 року. Тоді наслідок зливи та сильного вітру загинули 250 осіб, було зруйновано багато будинків.

Синоптики прогнозують, що дощ і вітер триватимуть у південно-західній частині країни.

З Індії на Шрі-Ланку прибула гуманітарна допомога.

Kasun Jay share those images. This is Morawaka town in Mathara #FloodSL pic.twitter.com/1OPeXirySJ — Venura Fernando (@venura1908) May 26, 2017

Chamara Nagodavithan shared those.. were taken today morning at Mapalagama area, Galle #FloodSL pic.twitter.com/Vui0zHfh9L — Venura Fernando (@venura1908) May 26, 2017

Got some pics from friends. Currently in Rathnapura area. #FloodSL pic.twitter.com/9dxXO6XwwF — Nipuna Rathnayake (@nipunagaze) May 26, 2017

Army armoured car transporting dead bodies to Bulathsinhala villages from Pimbura hospital, boats waiting to takeover them in 2 KM #FloodSL pic.twitter.com/8coFh2SmbJ — Azzam Ameen (@AzzamAmeen) May 27, 2017

Medical supplies to overcome health hazards in the flood aftermath form part of India's relief material #FloodSL @SushmaSwaraj @indiannavy pic.twitter.com/QZ9aigQGit — India in Sri Lanka (@IndiainSL) May 28, 2017

У Twitter поширюють дописи й знімки з тегом #FloodSL про наслідки злив та повені.

If you are planning to donate relief items, and looking for collection points near your location, here are few: #FloodSL pic.twitter.com/tut8rclUDt — Gopiharan Perinpam (@gopiharan) May 29, 2017

Олена Рощенко, УП