Бойовики ОРДО двічі затримували патруль ОБСЄ на блокпосту

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Понеділок, 29 травня 2017, 11:06

Бойовики ОРДО двічі затримували патруль Спеціальної моніторингової місії на блок-пості поблизу підконтрольного бойовикам селища Олександрівка Донецької області.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ на 26 травня

"У двох окремих випадках озброєні члени "ДНР" затримали патруль СММ на контрольному пункті в’їзду-виїзду неподалік підконтрольної "ДНР" Олександрівки на 8 і 37 хвилин відповідно. СММ поінформувала СЦКК про обидва випадки та звернулася до Спільного центру із запитом посприяти проїзду", - йдеться у звіті.

Російські члени СЦКК повідомили, що не можуть посприяти забезпеченню спостерігачам свободи пересування.

Згодом "керівництво" ОДРО повідомило патрулю, що бойовики діяли згідно з правилами, коли затримували Місію.

Окрім того, у Донецькій області Місія зафіксували майже таку ж саму кількість вибухів, що й за попередній звітний період - 237 супроти 230 відповідно. Проте у Луганській області збільшилась кількість випадків порушення режиму припинення вогню - 66 вибухів супроти 28 за попередній звітний період.

Українська правда

Теми: Донбас ОБСЄ
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