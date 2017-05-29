Геращенко домагається резолюції ОБСЄ щодо вбивства спостерігача на Донбасі

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Понеділок, 29 травня 2017, 11:54

Випадки загибелі представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та сексуальних домагань до спостерігачів мають стати приводом для ухвалення резолюції на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Таку думку висловила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко в ході зустрічі з постійними представниками держав – учасників ОБСЄ в понеділок у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Мінській групі ми будемо дотискати представників ОРДО і ОРЛО провести всебічне розслідування фактів загибелі та фактів сексуального домагання: щоб були встановлені прізвища, щоб винних було покарано. Ми вважаємо, що цей випадок має стати спеціальним фактом для прийняття резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ", – сказала Геращенко.

За словами першого віце-спікера, в подібних випадках "не може бути політики – тут спільне несприйняття жорстокості і несприйняття антигуманних методів".

Геращенко зазначила, що уряди країн-учасниць ОБСЄ повинні жорстко і публічно реагувати на такі факти, як це зробили уряди Німеччини, Франції та України.

Вона нагадала, що український парламент засуджує і не сприймає будь-які дії, що перешкоджають роботі місії ОБСЄ.

Як відомо, вранці 23 квітня в районі населеного пункту Пришиб Луганської області, контрольованого незаконними збройними формуваннями, імовірно на міні підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, один співробітник місії загинув, ще двоє отримали поранення.

5 травня СММ ОБСЄ повідомила про домагання з метою задоволення своїх сексуальних потреб з боку озброєного чоловіка в ОРДО стосовно жінки – члена патруля місії.

Теми: Донбас тероризм ОБСЄ
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