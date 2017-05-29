Бойовик ОРДО отримав 11 років в'язниці

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Понеділок, 29 травня 2017, 12:19

У Чернівцях Шевченківський районний суд засудив до 11 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Завдяки досудовому розслідуванню, яке проводило управління Служби безпеки України у Чернівецькій області за процесуального керівництва прокуратури, у суді доведено, що обвинувачений 29 річний житель Макіївки Олександр  Олексечук є членом терористичної організації "ДНР".

Встановлено, що він брав активну участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України та працівників правоохоронних органів на території Донецької області.

Обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованого йому злочину та засуджено до 11 років позбавлення волі.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

Українська правда

Теми: тероризм суд
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