Бойовик ОРДО отримав 11 років в'язниці

У Чернівцях Шевченківський районний суд засудив до 11 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Завдяки досудовому розслідуванню, яке проводило управління Служби безпеки України у Чернівецькій області за процесуального керівництва прокуратури, у суді доведено, що обвинувачений 29 річний житель Макіївки Олександр Олексечук є членом терористичної організації "ДНР".

Встановлено, що він брав активну участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України та працівників правоохоронних органів на території Донецької області.

Обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованого йому злочину та засуджено до 11 років позбавлення волі.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

Українська правда