Дерипаска заявляє, що про жоден імунітет США не просив

368 переглядів
0
Понеділок, 29 травня 2017, 12:43

Російський бізнесмен Олег Дерипаска назвав абсолютною брехнею інформацію газети The New York Times про те, що він просив імунітет в США.

Про це йдеться в заяві Дерипаски, у відповідь на повідомлення, що він нібито пропонував Спецкомітету з розвідки Сенату і Палати представників Конгресу, які розслідують вплив РФ на вибори в США, співпрацю в обмін на імунітет від судового переслідування, передає ТАСС.

"Історія", яку викладає The New York Times, полягає в тому, що у мене нібито є відомості про втручання Росії в американські вибори, однак я не готовий надати їх до того, як мені буде гарантований імунітет. Обидва ці твердження не відповідають дійсності і є абсолютною брехнею", - заявив він.

"У мене дійсно є докази, які - що, безумовно, неприємно для декого - свідчать прямо про протилежне стосовно історії втручання Росії", - йдеться в його заяві.

"Те, що я нібито "домагаюся" в цій мильній опері чогось більшого, ніж справедливість, є просто брехнею. Представники комітетів з розвідки і в Палаті представників, і в Сенаті зв'язувалися з моїм юристом в Вашингтоні, але не навпаки", - зазначає бізнесмен.

За словами Дерипаски, стаття в газеті "лише в деяких моментах є вірною, а по суті своїй - помилковою і такою, що вводить в оману".

"Єдиною правдою в цій статті є той факт, що я дійсно хочу "допомогти" демократично обраним комітетам Конгресу США, який діє від імені американського народу, встановити істину", - йдеться в заяві.

"Хочу підкреслити, імунітет ніколи не був умовою надання мною відповідної інформації і документів, не заважаючи на витоки, що свідчать про зворотне, організовані з метою поширення ще більшою дезінформації легковірними американськими ЗМІ. Припинення поширення наклепу і інших атак на мене анонімними представниками уряду США є умовою мого участі і сприяння", - підкреслює підприємець.

Стаття, про яку йде мова, була опублікована в газеті New York Times в кінці минулого тижня під заголовком "Росіянин домагається імунітету, щоб допомогти в слуханнях Конгресу" (Russian Seeks Immunity to Help Congress Panels).

За даними джерел газети, Дерипасці було відмовлено, бо однією з головних умов надання свідчень стала вимога надати імунітет від судового переслідування.

Спецкомітет з розвідки Палати представників, пише New York Times, відкинув пропозицію бізнесмена через побоювання, що це створить складнощі для тих, хто розслідує зв'язки президента США Дональда Трампа з РФ.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СБУ проводить обшуки в офісах "Яндекс Україна"
Фігурантів мукачівської перестрілки з ПС відпустили на поруки
Геращенко вимагає резолюції ОБСЄ щодо вбивства спостерігача на Донбасі
Висловлювання Луценка та Авакова відправлять до Вищої ради правосуддя
Усі новини
Щоби очі не хворіли

Офтальмолог назвала найпоширеніші помилки своїх пацієнтів

Афіша на 26-28 травня

День Києва на Софії, кураж Night Market, 100 фільмів за 100 хвилин...