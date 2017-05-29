Фігурантів мукачівської перестрілки з ПС відпустили на поруки

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Понеділок, 29 травня 2017, 12:49

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області відпустив на поруки чотирьох бійців "Правого сектора", яких судять у "мукачівській справі".

Їх узяли на поруки народний депутат Михайло Головко та мер міста Сколе Володимир Москаль, повідомляють активісти Роман Бухтояров та Алла Хаятова у Facebook.

Прокурори просили продовжити термін тримання під вартою, проте фігурантів справи звільнили просто в залі суду.

Під судом проходив мітинг на підтримку затриманих.

Наступне судове засідання відбудеться 8-9 червня.

Хаятова називає незаконним утримання під вартою хлопців із "Правого сектора".

Як відомо, 11 липня 2015 року у місті Мукачеве сталася збройна сутичка між бійцями "Правого сектора" та людьми з оточення нардепа Михайла Ланьо. Приводом до конфлікту нібито стала контрабанда. У результаті сутички були поранені та вбиті.

ТСК визнала винними у цих подіями усі сторони конфлікту. На лаві підсудних опинилися члени "Правого сектора", їх звинувачують у бандитизмі, незаконному зберіганні зброї, перекритті шляхів, завданні тяжких тілесних ушкоджень тощо.

На минулому засіданні прокурор вручив підозрюваним змінене звинувачення, в якому вже немає ст. 258 Кримінального кодексу України ("терористичний акт"), зазначає "Укрінформ".

Теми: Мукачеве Правий сектор контрабанда суд
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