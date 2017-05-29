Путін погодив адміннагляд за засудженими за тероризм

Президент Росії Володимир Путін схвалив поправки до закону, що регламентує питання адміністративного нагляду за особами, які відбули термін за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Про це повідомляє російське видання Комерсант.

Видання зазначає, що дані поправки передбачають введення адміністративного нагляду за звільненими громадянами, які були засуджені за статтями терористичної та екстремістської спрямованості.

"Піднаглядна особа зобов'язана бути в орган внутрішніх справ від одного до чотирьох разів на місяць, також засудженим забороняється виїзд за межі встановленої судом території. Депутати зазначають, що це необхідно для профілактики рецидивів", - пише видання.

Вказується, що на думку експертів велика частина засуджених за екстремізм - це користувачі соціальних мереж.

Федеральний закон був прийнятий Держдумою 17 травня і схвалений Радою федерації 24 травня.

Як відомо, Совєтський райсуд Астрахані у 2016 році на "таємному засіданні" встановив адміністративний нагляд на 3 роки за сином Мустафи Джемілєвим, якого вивезли до Росії після анексії Криму.

Проте російська влада визнала Хайсера Джемілєва громадянином України, тому адміністративний нагляд з нього знімуть.

25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова визнав винними кримчан Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Сенцова засуджено у сукупності до 20 років позбавлення волі. Його визнали винним у створенні терористичного угруповання та керівництві ним. Також суд визнав Сенцова винним у скоєнні двох терактів.

Олександру Кольченку суд дав 10 років в’язниці.

У квітні 2016 року уповноважений з прав людини в РФ заявив, що наявність українського громадянства у засуджених в Росії політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка офіційно підтверджено.