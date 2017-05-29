Адвокати Януковича третю годину поспіль заявляють однотипні клопотання
Адвокати екс-президента Віктора Януковича третю годину поспіль на підготовчому засіданні Облонського райсуду Києва у справі про державну зраду заявляють однотипні клопотання проти заочного засудження.
Це зазначає прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"Суд над Януковичем. Сторона захисту третю годину оголошує клопотання. Загалом уже 138 однотипних заперечень проти проведення спеціального судового провадження проти Януковича", – пише вона у Facebook.
В свою чергу журналіст Яна Полянська зазначає, що адвокати екс-президента підготували 230 клопотань до суду.
Адвокати Януковича підготували 230 клопотань до суду. Сьогоднішнє засідання триває третю годину, тека папочок у захисту не меншає— Яна Полянська (@PolianskaRS) May 29, 2017
Як повідомлялося, 4 травня 2017 року Оболонський районний суд розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.
Суд частково задовольнив клопотання захисників екс-президента, дозволивши йому участь по відеозв'язку.
Оболонський райсуд Києва надав екс-президенту Віктору Януковичу три варіанти відеозв'язку з судом.
29 травня на засіданні суду адвокати зачитали заяву їхнього підопічного, в якій сказано, що Янукович хоче взяти участь у суді, але на своїх умовах.
В заяві зокрема стверджується, що Янукович не отримував жодного виклику з Оболонського райсуду Києва, а також йому не забезпечили участь у засіданні через відеоконференцію з Ростовського обласного суду РФ.
Як відомо, державне обвинувачення просить засудити Януковича до довічного ув'язнення.
У справі фігурує заява Януковича від 1 березня 2014 року з проханням до президента РФ Володимира Путіна ввести війська Російської Федерації в Україну.
До Януковича застосовують процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.
У Генпрокуратурі відзначають, що єдиним приводом для припинення заочного розслідування є добровільна поява Януковича в Україні.
Українська правда
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