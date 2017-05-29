Адвокати Януковича третю годину поспіль заявляють однотипні клопотання

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Понеділок, 29 травня 2017, 13:05

Адвокати екс-президента Віктора Януковича третю годину поспіль на підготовчому засіданні Облонського райсуду Києва у справі про державну зраду заявляють однотипні клопотання проти заочного засудження.

Це зазначає прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Суд над Януковичем. Сторона захисту третю годину оголошує клопотання. Загалом уже 138 однотипних заперечень проти проведення спеціального судового провадження проти Януковича", – пише вона у Facebook.

В свою чергу журналіст Яна Полянська зазначає, що адвокати екс-президента підготували 230 клопотань до суду.

Як повідомлялося, 4 травня 2017 року Оболонський районний суд розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.

Суд частково задовольнив клопотання захисників екс-президента, дозволивши йому участь по відеозв'язку.

Оболонський райсуд Києва надав екс-президенту Віктору Януковичу три варіанти відеозв'язку з судом.

29 травня на засіданні суду адвокати зачитали заяву їхнього підопічного, в якій сказано, що Янукович хоче взяти участь у суді, але на своїх умовах.

В заяві зокрема стверджується, що Янукович не отримував жодного виклику з Оболонського райсуду Києва, а також йому не забезпечили участь у засіданні через відеоконференцію з Ростовського обласного суду РФ.

Як відомо, державне обвинувачення просить засудити Януковича до довічного ув'язнення.

У справі фігурує заява Януковича від 1 березня 2014 року з проханням до президента РФ Володимира Путіна ввести війська Російської Федерації в Україну.

До Януковича застосовують процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.

У Генпрокуратурі відзначають, що єдиним приводом для припинення заочного розслідування є добровільна поява Януковича в Україні.

Українська правда

Теми: Янукович суд
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