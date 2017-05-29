Маккейн назвав Росію більшою загрозою для світу, ніж ІДІЛ

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Понеділок, 29 травня 2017, 14:07

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн переконаний, що дії російського керівництва становлять більшу загрозу глобальній безпеці, ніж злочини терористичного угруповання "Ісламська держава". 

Про це він сказав в інтерв'ю австралійському телеканалу ABC, інформує 29 травня українська служба Deutsche Welle.

Маккейн визнав, що бойовики ІД "можуть скоювати жахливі речі". Утім, за його словами, "саме росіяни були тими, хто намагався зруйнувати основні принципи демократії, а саме цим і стала б зміна результатів виборів у США".

Сенатор додав, що "не побачив свідчень того, що їм це вдалося, але вони намагалися й досі намагаються".

Теми: Росія тероризм США
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