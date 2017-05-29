Путін готовий відповісти Макрону про українських політв'язнів - Пєсков

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Понеділок, 29 травня 2017, 14:24

Президент РФ Володимир Путін буде готовий дати вичерпні пояснення з питання так званих українських політв'язнів, якщо це питання буде піднято французькою стороною.

Про це заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про те, що родичі незаконно утримуваних в РФ українців написали листа президенту Макрону напередодні візиту російського лідера в Париж з проханням підняти цю тему.

"В цілому це не питання двосторонніх російсько-французьких відносин", - сказав Пєсков.

"Якщо вона (тема) буде піднята з французької сторони, то я не сумніваюся, що президент дасть вичерпні пояснення", - сказав він.

ТАСС

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