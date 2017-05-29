ГПУ – лідер серед премій за 2016 рік. Найбільшу отримав Холодницький

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Понеділок, 29 травня 2017, 14:49

Найбільші премії  з усіх державних органів у 2016 році отримали голова Генпрокуратури та його заступники.

Про це йдеться у статті  Української правди "Ударники праці". Високопосадовці виписують премії до 100 тисяч".

Крім того, в останні два місяці 2016 року премії генпрокурора та його заступників зросли удвічі у порівняні з попереднім періодом.

Згідно з відповіддю на запит УП, найбільшу премію в органах прокуратури отримав керівник САП Назар Холодницький. На початку 2016 року премія Холодницького становила 60 тисяч, а вже у грудні – 144 тисячі 503,62 гривні.

"Остання сума – абсолютний рекорд серед відомих УП премій 2016 року", - йдеться у статті.

Премія генпрокурора Юрія Луценка становила від  16 до 39,7 тисяч протягом року.

При цьому премія його попередника Віктора Шокіна становила від 6 до 13,8 тисяч гривень.

Головний військовий прокурор-заступник Генпрокурора Анатолій Матіос в січні отримав премію  майже в 9 тисяч гривень, у листопаді його премія становила 46,6 тисяч гривень, а у грудні - майже 42 тисячі.

 
 

Юрій Луценко не надав відповіді на запитання УП для цього матеріалу. Один з його заступників виплати премій пояснив так:

"Система нарахування премії в органах влади діє дуже бюрократично – усіх преміюють в однаковому процентному розмірі (у відсотках до ставки, – УП). Якщо немає "зальотів"– тебе преміюють безвідносно до результатів. По-друге, премія сприймається як надбавка до окладу, який є дуже скромним майже скрізь, крім НАБУ, САП та НАЗК".

Холодницький пояснив УП свої високі премії тим, що таким чином прибирали зрівнялівку в оплаті праці прокурорів:

"Через неузгодженість у законодавстві вийшло так, що керівник Антикорупційної прокуратури і рядовий прокурор мають однакові оклади. Що в мене, що у прокурора відділу оклади однакові. А відповідальність – різна".

"Щоб врегулювати питання оплати праці працівників прокуратури і градацію між керівним складом і рядовим, для цього кожного місяця визначається відсоток премії", - сказав він.

Збільшення суми премії наприкінці року керівник САП пояснив 60%-вою недокомплектацією штату до листопада-2016 і необхідністю використати весь зарплатний фонд: "Не тільки у мене в останні місяці була висока премія, вона була висока у всіх працівників. Це практика, я знаю, усіх державних органів. Це так звана "13-та зарплата".

Холодницький зазначає, що подібний розподіл грошей замість економії не є порушенням законодавства, і запевняє, що в 2017-му премії будуть вже не такими високими, "оскільки штат вже добраний, і зарплатний фонд розподіляється порівну".

Українська правда

Теми: Генпрокуратура
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