У Києві прорвало трубу з гарячою водою, фонтан до 7-го поверху
У Голосіївському районі Києва у понеділок прорвало трубу водопостачання.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив фотограф Олександр Гусєв.
"Тільки що (14:10) в Києві на просп. Голосіївський 27, через дорогу де працюю, прорвало трубу діаметром 2000 мм", - написав він.
"Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло. Людей відселяють їм потрібна допомога", - додав.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва "Українській правді" підтвердили факт прориви і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники. За словами прес-секретаря служби стався прорив труби з гарячою водою.
Українська правда
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