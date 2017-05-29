У Києві прорвало трубу з гарячою водою, фонтан до 7-го поверху

У Голосіївському районі Києва у понеділок прорвало трубу водопостачання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив фотограф Олександр Гусєв.

"Тільки що (14:10) в Києві на просп. Голосіївський 27, через дорогу де працюю, прорвало трубу діаметром 2000 мм", - написав він.

"Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло. Людей відселяють їм потрібна допомога", - додав.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва "Українській правді" підтвердили факт прориви і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники. За словами прес-секретаря служби стався прорив труби з гарячою водою.

Українська правда