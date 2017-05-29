Кримський "самооборонець" вимагає у Чийгоза мільйон за "отруєння газом"

На 120-му засіданні "суду" у справі заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза свідок Анатолій Соловйов, який знаходився 26 лютого 2014 року в оточенні рядів "кримської самооборони", зажадав компенсації у розмірі одного мільйона рублів за отруєння газом.

Про це розповів 29 травня адвокат Чийгоза Микола Полозов у відеозвіті, передає "Укрінформ".

"На вранішній частині засідання був свідок Соловйов, який заявив цивільний позов про нанесення йому матеріальної шкоди на суму один мільйон рублів. Суд визнав його цивільним позивачем, визнав Ахтема Чийгоза цивільним відповідачем", – повідомив Полозов.

За його словами, з позову виходить, що потерпілий Соловйов, будучи членом "народного ополчення", 26 лютого о 12 годині відійшов від будівлі Верховної Ради АРК з дозволу командира роти Шувалова "і пішов у бік поштамту на вулиці Люксембург, де почув слова жінки про газовий балон на вулиці Пушкіна".

"Потім він попрямував на вулицю Пушкіна, там він намагався вимкнути цей газ, йому стало зле, він знепритомнів, і після цього його доправили в лікарню, де у нього нібито була зупинка серця", – переказав слова свідка обвинувачення Полозов.

При цьому медичні документи, які він надав, не вказують на взаємозв'язок між подіями 26 лютого і отруєнням будь-яким газом, уточнив адвокат.

"Відповідаючи на запитання сторін, Соловйов надав свідчення, що раніше страждав на захворювання, у тому числі серцево-судинної системи, діабет другого типу, знаходився до 22 лютого у госпіталі, самовільно залишив госпіталь за закликом Шувалова і вступив у народне ополчення, не долікувавшись", – зазначив Полозов.

Він також підкреслив, що свідок не зміг підтвердити, що зазнав у ході наступних лікувань з 2014 року будь-яких матеріальних витрат.

"Остаточне рішення за його позовом суд прийматиме одночасно з виголошенням вироку", – резюмував Полозов.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо - по заступнику голови Меджлісу, і окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.