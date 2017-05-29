Менше половини нардепів прийшли на всі засідання Ради в травні – КВУ

Лише 164 народних депутати із 422 відвідали всі засідання Верховної Ради в травні 2017 року.

Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України в рамках проекту "Дослівно".

За даними письмової та електронної реєстрації, 11 народних депутатів пропустили всі 100% засідань Ради в травні. Це позафракційні Едуард Матвійчук, Андрій Білецький, Дмитро Ярош, Володимир Парасюк, Валерій Богуслаєв із "Волі Народу", "опоблоківець" Євген Бакулін, Петро Сабашук (БПП), а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.

Серед фракцій найкраще відвідували засідання Ради в травні депутати Радикальної партії Олега Ляшка, Народного Фронту та БПП.

В середньому на засіданнях були зареєстровані 89% депутатів РПЛ, 85% - НФ, 84% - БПП, 82% - "Самопомочі", 76% - "Батьківщини", 75% - "Відродження", 74% - позафракційних депутатів.

Найгірші показники відвідуваності в "Опозиційного блоку" (68%) та "Волі Народу" (65%).

Загалом у травні відбулося 12 пленарних засідань Верховної Ради, на яких було прийнято в цілому понад 30 проектів законів та постанов.

Українська правда