У Держдумі РФ заявили, що на Херсонщині готують бойовиків ІДІЛ

Заступник голови комітета Держдуми РФ у справах національностей Руслан Бальбек заявив, що в Херсонскій області працюють центри підготовки бойовиків для подальшої їх відправки в Сирію.

Про це у понеділок повідомляє російське видання "РИА Новости".

"Українські еліти вирішили зробити інформаційну рокіровку, звинувачуючи Росію в зв'язках з ІДІЛ. Таким чином, вони намагаються дати помилковий посил світовій спільноті, щоб якісь комісії не виявили вербувальні центри ІДІЛ на території, підконтрольній Києву – зокрема, в Херсонській області. Ми маємо оперативну інформацію, що це підтверджує, а не вигадані в гарячковому антиросійський бреду "факти і докази", - сказав Бальбек.



За його словами, на базах підготовки йде навчання бойовиків основам військової справи для подальшої їх закидання в Сирію. Бельбек заявив, що до Херсонської області стягуються радикали "з усього світу", в тому числі члени турецької екстремістської організації "Сірі вовки" і іділовці.



"Без підтримки київських еліт, нехай навіть негласної, жоден табір на території Херсонської області не зміг би існувати", - сказав він.

Як відомо, під час засідання весняної сесії ПА НАТО в Тбілісі представники України передали віце-президенту організації Расі Юкнявичене та членам національних делегацій аналітичну доповідь про зв'язки РФ з терористичними організаціями на Близькому Сході та в Середній Азії.