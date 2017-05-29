Суд відмовився судити затриманого на хабарі екс-заступника голови МОЗ

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Понеділок, 29 травня 2017, 16:56

Печерський суд Києва повернув прокуратурі обвинувальний акт стосовно колишнього заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина.

Про це повідомляє у Facebook член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова.

За її словами, в ухвалі суду йдеться, що він відмовився судити Василишина, оскільки "була порушена підслідність".

"Людською мовою це означає, що Генпрокуратура не мала права затримувати Василишина і мала передати цю справу НАБУ", - пояснила Устінова.

"Але генпрокурор і голова СБУ так тоді хотіли піару, що пішли на порушення закону і самі взяли Василишина. Тепер він вільний, бо взяли його з порушенням закону", - додала вона.

При цьому в рішенні суду йдеться, що Василишину залишають без зміні міру запобіжного заходу у вигляді застави.

 
Роман Василишин

Як повідомлялося 8 липня 2016, правоохоронці затримали на "гарячому" заступника міністра охорони здоров'я України Романа Василишина.

"Встановлено, що вказаний посадовець створив систему поборів з практикуючих лікарів за надання їм можливості в подальшому здійснювати належним чином свої функціональні обов'язки, зокрема проводити операцій в Олександровській лікарні м. Києва", - повідомили тоді у прокуратурі.

Українська правда

Теми: МОЗ суд хабар
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IP: 35.187.182.---kerubino29.05.2017 17:37
А хто б сумнівався ,що так буде .Всі ці арешти -це піар ,як може злодій злодія посадити .
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