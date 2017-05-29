Путін у Парижі спробував "присвоїти" Анну Ярославну

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Понеділок, 29 травня 2017, 19:20

Президент Росії Володимир Путін заявив, що французько-російські відносини почалися з одруження Анни Ярославни, середньої дочки Ярослава Мудрого, із Генріхом I у 1051 році.  

Про це він заявив під час спільного брифінгу із президентом Франції Еммануелем Макроном.  

"З поїздки царя Петра (Першого – ред.) у Францію не почалася історія російсько-французьких відносин. Вона має набагато глибші корені. Освічена французька публіка знає про руську Анну – королеву Франції", - сказав він.

"Молодша донька нашого улюбленого князя Ярослава Мудрого була дружиною Генріха І і зробила суттєвий внесок в розвиток Франції, будучи однією із засновниць двух європейських династій – Бурбонів і Валуа, одна з яких досі править в Іспанії", - додав Путін.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон закликає якомога швидше провести переговори у "нормандському форматі".

Українська правда

  

Теми: Путін Франція історія
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IP: 195.64.226.---Supremacy29.05.2017 19:29
Його корені в землях Мокша, Меря і інших залісських територіях, зокрема, в а не в особі Анни Ярославни. На Московії жаби бігали, коли Анну віддали заміж
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