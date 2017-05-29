Прокуратура оскаржить відмову суду братися за справу Василишина

Прокуратура оскаржить рішення Печерського суду Києва, що повернув прокуророві обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина, підозрюваного в хабарництві.

Про це повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець, передають "Українські новини".

З її слів, прокуратура не згодна з рішенням суду й буде подавати апеляційну скаргу.

Як відомо, Печерський районний суд Києва 19 травня повернув прокуратурі обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра охорони здоров'я Василишина через порушення правил підслідності досудового розслідування.