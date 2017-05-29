ГПУ подала апеляцію на рішення суду відпустити екс-голову ДПС Луганщини

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Понеділок, 29 травня 2017, 20:32

Генпрокуратура подала апеляційну скаргу на рішення Печерського суду Києва, який відмовився заарештувати колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антипова і відпустив його під заставу в розмірі 15 млн гривень.

Про це Українським новинам повідомив представник Генпрокуратури.

З його слів, апеляційну скаргу зареєстровано в понеділок.

Як відомо, 24 травня Печерський районний суд Києва відпустив під заставу в розмірі 15 млн гривень Антипова.

Теми: Генпрокуратура суд Луганськ
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