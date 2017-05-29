Декана Уманського університету затримали за хабарництво

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Понеділок, 29 травня 2017, 21:05

Декана одного з факультетів Уманського національного університету садівництва, який вимагав від студента 3 тисячі гривень за сприяння у здачі сесії, затримали на гарячому.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області.

"Вказану особу затримано (...) на гарячому, безпосередньо під час отримання нею частини обумовлених коштів в сумі 2 тис. грн., які вилучено в ході огляду місця події", - йдеться у повідомленні.

Відбувається розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як відомо, санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Теми: корупція освіта
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