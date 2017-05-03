КС Молдови визнав незаконним перебування російських військ у Придністров'ї

Судді конституційного суду Молдови відзначили, що близько 11 відсотків території країни є окупованими, а російська армія не виведена з Придністровського регіону.

Про це пише DW.com.

Таким чином, конституційний суд Молдови, визнав неконституційним перебування російських солдатів на території Придністровського регіону республіки.

Суд підкреслив, що Молдова є нейтральною країною, а принцип нейтралітету не суперечить її конституції і законодавству. У той же час судді відзначили, що "близько 11 відсотків території Молдови є окупованими, а російська армія не була виведена з Придністровського регіону".

Конституційний суд також дійшов висновку, що "принцип нейтралітету не перешкоджає участі Молдови в миротворчих операціях та військових навчаннях, спрямованих на підвищення боєздатності армії для того, щоб забезпечити безпеку країни".

Два роки тому в Конституційний суд звернулася Ліберальна партія Молдови, вимагаючи визнати неконституційним перебування російських військ на території Придністров'я.