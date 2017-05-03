Україна приєдналася до конвенції про захист хребетних тварин

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Середа, 3 травня 2017, 05:49

Україна приєдналася до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, яких використовують для дослідницьких і наукових цілей.

Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в twitter.

"Підписав від імені України Європейську конвенцію про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей", - написав він.

Європейська конвенція про захист хребетних тварин була прийнята Радою Європи в 1986 році з метою мінімізувати їх використання в експериментах, що заподіюють психічні та фізичні страждання.

Теми: Європа
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