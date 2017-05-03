Доба в АТО: 63 обстріли, семеро бійців ЗСУ поранено, один загинув

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Середа, 3 травня 2017, 07:44

За минулу добу російсько-окупаційні підрозділи  63 рази відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку по позиціях ЗСУ біля Водяного зафіксовано обстріли зі 120-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Опорні пункти сил АТО під Красногорівкою ворог накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів.

У Гнутовому противник застосовував міномети калібру 82 мм, зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю, а у населеному пункті Славне – 82-мм міномети.

Позиції ЗСУ біля Широкиного, та Новотроїцького ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а опорні пункти неподалік Павлополя та Мар’їнки – з гранатометів різних систем.

В районі Лебединського противник вів вогонь з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї, а позиції поблизу Чермалика обстріляв зі стрілецької зброї.

Крім того у районі Гнутового та Новотроїцького діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку  вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник накривав позиції біля Авдіївки.

У районі Луганського ворог гатив зі 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів.

Позиції ЗСУ під Невельським обстрілювались з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї, а 82-мм міномети та кулемети великих калібрів ворог застосовував поблизу шахти "Бутівка" та Кам’янки.

Захисники Зайцевого зазнали обстрілу з озброєння БМП, мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

Сили АТО у Троїцькому ворог також обстрілював з 82-мм мінометів, а крім того з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі Авдіївки активно діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник гатив по опорних пунктах поблизу Кримського та Новозванівки.

Під Катеринівкою ворог застосував  82-мм міномети, захисників Троїцького обстрілював також з мінометів калібру 82 мм, а крім того з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Позиції ЗСУ поблизу Новоолександрівки зазнали обстрілу з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а біля Валуйського та станиці Луганської з протитанкових гранатометів.

У штабі повідомили, що в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення про адекватне відкриття вогню у відповідь.

За минулу добу семеро захисників України отримали поранення. Внаслідок обстрілів позицій однієї з механізованих бригад ЗСУ неподалік Авдіївки загинув один військовослужбовець

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