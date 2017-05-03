Уряд розробить альтернативу "експресу" до аеропорту "Бориспіль"

Кабмін доручив Мінінфраструктури розробити можливість будівництва лінії наземного електротранспорту "Київ - Бориспіль" замість проекту залізничного сполучення між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль" – "Повітряного експреса".

Про це йдеться в протоколі наради під керівництвом першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, який наводять Українські Новини.

"Провести робочу нараду щодо розробки і реалізації в короткостроковій або середньостроковій перспективі інфраструктурного проекту будівництва лінії електричного наземного транспорту від кінцевих зупинок Сирецько-Печерської лінії метрополітену в місто Бориспіль і аеропорт "Бориспіль", - сказано в ньому.

Зазначено, що проект планується реалізувати з урахуванням доручень Кабміну, прийнятих щодо закриття інфраструктурного проекту "Повітряний експрес".

Як повідомлялося, раніше китайська компанія China Railway International Group (CRIG) заявила про зацікавленість у будівництві залізничної гілки "аеропорт "Бориспіль"- Київ" (Київська область).