Уряд розробить альтернативу "експресу" до аеропорту "Бориспіль"

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Середа, 3 травня 2017, 10:28

Кабмін доручив Мінінфраструктури розробити можливість будівництва лінії наземного електротранспорту "Київ - Бориспіль" замість проекту залізничного сполучення між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль" – "Повітряного експреса".

Про це йдеться в протоколі наради під керівництвом першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, який наводять Українські Новини.

"Провести робочу нараду щодо розробки і реалізації в короткостроковій або середньостроковій перспективі інфраструктурного проекту будівництва лінії електричного наземного транспорту від кінцевих зупинок Сирецько-Печерської лінії метрополітену в місто Бориспіль і аеропорт "Бориспіль", - сказано в ньому.

Зазначено, що проект планується реалізувати з урахуванням доручень Кабміну, прийнятих щодо закриття інфраструктурного проекту "Повітряний експрес".

Як повідомлялося, раніше китайська компанія China Railway International Group (CRIG) заявила про зацікавленість у будівництві залізничної гілки "аеропорт "Бориспіль"- Київ" (Київська область).

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