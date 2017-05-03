На апеляцію Мартиненка прийшли депутати і донька

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Середа, 3 травня 2017, 11:48

На розгляд апеляційної скарги щодо запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку прийшли близько 20 народних депутатів з фракції "Народний фронт".

Про це повідомляє кореспондент УП з Апеляційного суду.

Зокрема, серед них є Павло Пинзеник, Андрій Тетерук, Олена Ледовських, Ігор Васюник, Віталій Корчик, Геннадій Кривошея та інші.

"Це судове засідання не менш, ніж попереднє, тому ми тут", - зазначив в розмові з УП народний депутат Пинзеник.

Сам Мартиненко з'явився у будівлі суду в супроводі своєї доньки Ганни.

 
Микола Мартиненко і його донька
Роман Кравець, УП

Мартиненко повдіомив, що здав усі свої закордонні паспорти міграційній службі. 

У свою чергу прокурор Роман Симків вказав на порушення під час попереднього засідання.

"Ми вважаємо, що один з елементів порушення було взяття на поруки. Людина, коли бере на поруки, вона повинна знати у чому людину підозрюють. Жоден з депутатів не був обізнаний у чому підозрюється Мартиненко. Вони говорили, що давно його знають. Це було сказано також перед виступами прокурорів", - зазначив Симків.

Він також зазначив, що двоє підозрюваних у справі Мартиненка наразі перебувають за кордоном.

Як відомо, прокуратура оскаржила рішення Солом'янського суду про запобіжний захід.

Теми: Мартиненко
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