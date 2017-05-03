Апеляцію щодо Мартиненка перенесли

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Середа, 3 травня 2017, 11:55

Розгляд апеляційної скарги щодо запобіжного заходу екс-депутату Миколі Мартиненку пренесли на 12 травня.

Про це повідомляє кореспондент УП з зали суду.

Колегія суддів ухвалила таке рішення, тому що до апеляційного суду Києва не надійшли матеріали провадження з Солом'янського райсуду Києва.

Судді запропонували перенести засідання на 12 травня 10.00. Прокурори та захист Мартиненка не заперечив.

У свою чергу сам Мартиненко вважає неадкватною апеляцію прокурорів.

"Це неадекватно (клопотання САП на оскарження рішення Солом'янського райсуду- ред.) Солом'яниський суд наклав на мене зобов'язання і я їх дотримуюся, хоч з ними не погоджуюся. Я готовий навіть цю міру виконувати", - зазначив після засідання Мартиненко.

НАБУ раніше заявляло, що Мартиненко має змогу тиснути на суддів.

Як відомо, 20 квітня Мартиненка затримали за ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, бо ДП "СхідГЗК" завдано 17,28 млн доларів збитків. Також затримали Сергія Перелому.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту", хоча САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень. Перелому також відпустили на поруки.

Роман Кравець, УП

Теми: Мартиненко
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