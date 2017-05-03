Екс-керівник прокуратури Каховки, який вимагав хабар, піде до суду

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Середа, 3 травня 2017, 13:06

Генінспекція  ГПУ  передала до суду обвинувальний акт щодо екс-керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області за хабарництво.

Про це повідомив Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці Facebook

"Генеральною інспекцією закінчено розслідування у кримінальному провадженні за підозрою тепер вже колишнього заступника керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області та передано до суду обвинувальний акт", - написав він.

За його словами, встановлено, що прокурор вимагав від одного з підприємців та його батька неправомірну вигоду в сумі 400 тис грн за не притягнення підприємця до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за самовільне зайняття земельної ділянки, закриття цього провадження та надання можливості безперешкодно зібрати вирощений врожай на земельній ділянці.

"Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, яка передбачає позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - зазначив Луценко.

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