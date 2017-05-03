На свята до України не пустили 15 підозрілих іноземців зі сходу

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Середа, 3 травня 2017, 14:40

Напередодні та під час травневих свят прикордонники не пустили до України 15 іноземців з Росії, Киргизстану та Білорусі, які могли вчинити тут провокації.

Про це повідомив у Facebook спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян

"Впродовж 30 квітня-2 травня прикордонники відмовили в перетині кордону 15 особам які, ймовірно, їхали з метою взяти участь в дестабілізаційних заходах на території України. Серед них громадяни Киргизстану, Білорусі та Росії. Посилені заходи з охорони кордону тривають…", - написав він.

Як повідомляла поліція, участь у 91 масовому заході, що відбулися 1 травня в Україні, взяли понад 19 тисяч осіб, масові заходи відбулися без серйозних порушень публічної безпеки і порядку.

Українська правда

Теми: Росія Білорусь Прикордонна служба кордон святкування
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