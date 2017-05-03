США продовжать допомагати Україні грошима – Данилюк

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Середа, 3 травня 2017, 15:22

Сполучені Штати залишаються прихильними подальшої фінансової підтримки України.

Про це глава Міністерства фінансів Олександр Данилюк повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Українська делегація, яку я очолював, брала участь у щорічних весняних зборах Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ) в США (проходили 18-23 квітня – ред.)... У Вашингтоні також відбулися важливі зустрічі з новою Адміністрацією президента США, в тому числі, з ключовим представником блоку адміністрації - міністром торгівлі США Уилбуром Россом... Мене запевнили в тому, що фінансова підтримка України продовжиться, тому що наша країна є стратегічно важливою в регіоні", - сказав він.

Данилюк також зазначив, що на зустрічі з міністром Россом обговорювалося питання залучення в Україну інвестицій.

"У минулому відомий фінансист з Уолл-стріт прекрасно розуміє інвестиційні можливості України та шляхи реалізації потенціалу нашої країни. У новій адміністрації зацікавлені в розвитку двосторонніх економічних відносин та розширенні присутності американського бізнесу в Україні. Зараз працюємо над конкретним списком потенційних спільних проектів, а також над усуненням перешкод для залучення інвестицій в країну", - сказав глава Мінфіну України.

Данилюк також зазначив, що наміри адміністрації США скорочувати технічну підтримку всім країнам були частиною передвиборчих обіцянок і, відповідно, планів президента США Дональда Трампа.

"Таке рішення не є несподіванкою, і важливо відзначити, що це рішення стосується не лише України, а всієї міжнародної допомоги, тому не є показником зниження рівня політичної підтримки України", - запевнив глава Мінфіну.

За його словами, під час візиту в США українська делегація також провела низку зустрічей з інвесторами щодо майбутнього виходу України на зовнішній борговий ринок.

"Ми плануємо виходити на ринки капіталу в цьому році, тому важливо вже зараз спілкуватися з інвесторами... Я зустрічався з потенційними інвесторами у Вашингтоні, Нью-Йорку та Бостоні. Усі вони позитивно оцінюють наші реформи, але очікують запуску земельної та пенсійної реформ, щоб остаточно переконатися в тому, що в Україні серйозно налаштовані продовжувати структурні зміни і розвивати економіку", - сказав Данилюк.

Теми: США економіка
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