Перша партія гібридних Mitsubishi вже в Україні – Аваков

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Середа, 3 травня 2017, 16:08

В Україну прибула перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi для потреб поліції.

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"635 поліцейських гібридних Mitsubishi - перша партія - вже в Україні! Проводимо оформлення. Заощаджені 125 млн грн. 2-й етап - за 3-4 місяця", - написав голова МВС.

Як відомо, 16 грудня 2016 року Нацполіція уклала договір про закупівлю 635 гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV на суму 959,441 млн гривень у корпорації "Mitsubishi Motors в Україні".

Українська правда

Теми: МВС поліція авто
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