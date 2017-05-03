У Януковича заявили, що його зняли з розшуку Інтерполу

Інтерпол документально підтвердив, що зняв з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар Януковича Юрій Кірасір.

Він посилається на повідомлення адвокатської компанії Joseph Hage Aaronson, яка представляє інтереси Віктора Януковича. Цю інформацію юрфірма, у свою чергу, отримала у відповідь на запит до Інтерполу.

"Інтерпол своєю постановою, прийнятою на сесії 27 лютого - 3 березня 2017 року, видалив із своїх баз даних Червоне повідомлення, опубліковане в липні 2015 року стосовно президента Віктора Януковича, і дані, що містяться в його файлах стосовно сина президента Януковича, Олександра Януковича. Інтерпол підтвердив, що на президента Віктора Януковича і на його сина Олександра Януковича, не поширюються Червоне повідомлення Інтерполу або Спеціальний запит про арешт, і що вони не відомі по базах даних Інтерполу", - йдеться в документі, який опублікував прес-секретар.

За словами Кірасіра, це означає, що тепер дані Віктора і Олександра Януковичів "відсутні у базі Інтерполу", тож екс-президент "не знаходиться в розшуку".

У Генеральній прокуратурі "Українській правді" повідомили, що наразі перекладають усі пов'язані з ситуацією документи і пізніше зроблять офіційну заяву.

Як відомо, 4 травня відбудеться підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Українська правда