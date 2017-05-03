У Януковича заявили, що його зняли з розшуку Інтерполу

1644 перегляди
1
Середа, 3 травня 2017, 17:19
zn.ua

Інтерпол документально підтвердив, що зняв з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар Януковича Юрій Кірасір.

Він посилається на повідомлення адвокатської компанії Joseph Hage Aaronson, яка представляє інтереси Віктора Януковича. Цю інформацію юрфірма, у свою чергу, отримала у відповідь на запит до Інтерполу.

"Інтерпол своєю постановою, прийнятою на сесії 27 лютого - 3 березня 2017 року, видалив із своїх баз даних Червоне повідомлення, опубліковане в липні 2015 року стосовно президента Віктора Януковича, і дані, що містяться в його файлах стосовно сина президента Януковича, Олександра Януковича. Інтерпол підтвердив, що на президента Віктора Януковича і на його сина Олександра Януковича, не поширюються Червоне повідомлення Інтерполу або Спеціальний запит про арешт, і що вони не відомі по базах даних Інтерполу", - йдеться в документі, який опублікував прес-секретар.

За словами Кірасіра, це означає, що тепер дані Віктора і Олександра Януковичів "відсутні у базі Інтерполу", тож екс-президент "не знаходиться в розшуку".

У Генеральній прокуратурі "Українській правді" повідомили, що наразі перекладають усі пов'язані з ситуацією документи і пізніше зроблять офіційну заяву.

Як відомо, 4 травня відбудеться підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Українська правда

Теми: Янукович Інтерпол розшук
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко: Відібрані в Януковича гроші зміцнять гривню 3 травня 2017, 13:07
Лещенко: "кошти Януковича" конфіскували з порушеннями за 2 тижні 1 травня 2017, 13:35
Луценко: в суді над Януковичем буде дотримано всіх його прав 1 травня 2017, 10:07
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.187.34.---chesno103.05.2017 18:27
майдановские власти способны только воровать у народа
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Під час навчань загинув військовий
У Януковича заявили, що його зняли з розшуку Інтерполу
США продовжать допомагати Україні грошима – Данилюк
У Матіоса взялися за операцію, яку планували, але не провели в Криму
Усі новини
Життя в мережі

Залежність від соцмедіа та поради, як із неї вирватися

Еволюція звичок

Що з'ясувала американка Дженіфер Дікінсон, вивчаючи Закарпаття