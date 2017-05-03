Адвокати Януковича наполягають, що він досі не знає про суд

Напередодні підготовчого засідання Оболонського суду адвокати екс-президента-утікача Віктора Януковича наполягають, що той не викликаний належним чином.

Про це повідомив адвокат АО "AVER LEX" Віталій Сердюк, який представляє інтереси Віктора Януковича.

"Оболонський суд через постійний тиск вимушено порушив процедуру повідомлення мого Клієнта про дату та час проведення підготовчого судового засідання, обов’язковим учасником якого відповідно до КПК України він має бути. Віктор Янукович може бути викликаний на даний процес виключно у порядку міжнародної правової допомоги, чого й досі не зроблено", - зауважив Сердюк.

Тому, на думку адвоката, направлення повідомлення на адресу Віктора Януковича у Ростові-на-Дону через звичайну пошту та публікацією виклику у газеті "Урядовий кур’єр" 12 квітня є порушенням.

"Друге порушення – з 18 квітня Оболонський суд направив виклики на останні адреси проживання і реєстрації Віктора Януковича в Україні, здійснив друге оголошення в "Урядовому кур’єрі" та повідомлення на сайті Оболонського суду", - зазначив Сердюк.

Але таким чином виклик до суду може здійснюватися лише у випадках проведення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження. А зміни до Кримінального процесуального кодексу від 16 березня 2017 року, на які посилався Оболонський суд під час повторного повідомлення через газету "Урядовий кур’єр", взагалі не містять жодних особливостей виклику особи у підготовче засідання.

"Щодо Віктора Януковича на даний час не здійснюється ані спеціальне досудове розслідування, ані спеціальне судове провадження. Рішення щодо останнього взагалі може бути прийняте лише за наявності підстав та тільки за результатами проведеного підготовчого судового засідання, в яке Віктор Янукович має бути викликаний виключно в загальному порядку для осіб, які перебувають за кордоном, тобто, у порядку міжнародної правової допомоги (відповідно до ч.7 ст. 135 КПК України)", - наголосив адвокат.

Як відомо, до Януковича застосовують процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.



У Генпрокуратурі відзначають, що єдиним приводом для припинення заочного розслідування є добровільна поява Януковича в Україні.

4 травня в Україні має розпочатися заочний суд над екс-президентом Віктором Януковичем за звинуваченням у державній зр

Українська правда