Єнін: Рішення Інтерпола не мають значення для суду по Януковичу

Рішення Інтерполу про зняття з міжнародного розшуку Віктора Янукоквича не мають жодного значення для початку суду над ним і свідчать про недосконалість законодавства у частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Так у своєму Facebook прокоментував рішення Інтерполу заступник Генпрокурора Євген Єнін.

"Зазначені рішення Інтерполу не мають жодного значення для початку судового процесу з обвинуваченням Януковича у державній зраді, що розпочнеться 4 травня ц.р", - наголосив він.

За його словами, ці рішення Інтерполу про зняття з міжнародного розшуку представників режиму Януковича пов’язані перш за все з недосконалістю кримінально-процесуальногозаконодавства України в частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зокрема, ухвала судів про дозвіл на затримання з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не вважається ухвалою про тримання підозрюваного/обвинувачуваного під вартою.

"Відповідно, згідно з правилами Інтерполу, особу щодо якої не обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не може бути оголошено в міжнародний розшук", - зазначив Єнін.



"Окремі районні суди м.Києва відмовляються виносити ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без участі підозрюваного", - також додав він.

Як відомо, на запит слідчих Генеральної прокуратури України Інтерпол оголосив колишнього Президента України Януковича у розшук у кримінальному провадженні за його підозрою у розтраті коштів, виділених на будівництво телекомунікаційної лінії спеціального зв’язку під час приватизації ВАТ "Укртелеком".

3-ього травня стало відомо, що Інтерпол зняв з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича, а також його сина Олександра.

Крім того, стало відомо, що з розшуку також знято екс-міністра енергетики часів Януковича - Едуарда Ставицького, та екс-секретаря РНБО та глави Адміністрації Януковича - Андрія Клюєва.

Також Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка.

Українська правда