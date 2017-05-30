Шаріна заперечує свою провину, суд відбудеться 1 червня

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Вівторок, 30 травня 2017, 01:00

Екс-директор Бібліотеки української літератури в Москві Наталія Шаріна, яку обвинувачують в екстремізмі і розтраті коштів установи, заявила, що не винна і попросила суд виправдати її.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не вважаю себе винною. Усі люди, які створювали бібліотеки, відомі люди... і ось не минуло й 15 років, як маленька жменька людей бібліотеку зруйнувала. Прошу виправдати мене і не задовольнити цивільний позов", - сказала Шаріна, виступаючи в дебатах в понеділок.

Шаріна також додала, що "ніяких співробітників фіктивно не наймали, фіктивних трудових книжок не заводили".

Адвокат Шаріної Іван Павлов заявив, що "одного факту знаходження де-небудь екстремістських матеріалів недостатньо для того, щоб когось визнати винним в скоєнні злочину".

Він також зазначив, що колеги екс-директора ніколи не чули від неї екстремістських або антиросійських висловлювань.

Крім того, Павлов наголосив, що Шаріна ніколи не володіла українською мовою і не могла зрозуміти того, що написано в даних книгах.

Міщанський суд Москви має оголосити вирок Шаріній 1 червня.

Раніше прокурор Людмила Баландіна попросила суд визнати Шаріну винною і призначити їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі умовно.

Крім того, держобвинувач частково підтримала цивільний позов.

Представник потерпілої сторони підтримав позицію держобвинувачення і попросив суд задовольнити позов на суму 2 млн і 380 тисяч рублів.

Також прокурор попросив суд заборонити Шаріній займати посади пов'язані з суспільно-політичною діяльністю і на держслужбі строком на три роки.

Як відомо, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві пройшли обшуки, після чого її директор Шаріна була затримана.

Щодо неї порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Шаріна була відпралена під домашній арешт, який неодноразово продовжувався судом і триває досі.

За даними СКР, приводом для порушення справи стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнане судом екстремістським матеріалом і заборонене до використання.

5 квітня 2016 року директору бібліотеки було пред'явлено ще одне звинувачення – в розтраті (частина 4 статті 160 КК РФ). За версією слідства, Шаріна в 2011-2013 роках витрачала призначені для виплати юристам бібліотеки кошти на свій захист у першій кримінальній справі про екстремізм, яку згодом було закрито в 2013 році.

На початку лютого захист Шаріної звернувся до Страсбурзького суду зі скаргою на умови її домашнього арешту.

У травні 2017 року Шаріна заявила, що вилучені в установі матеріали, які стали підставою для порушення стосовно неї справи про екстремізм, були підкинуті.

Теми: суд Росія
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