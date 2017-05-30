Двом підозрюваним у справі про стрілянину у Вільшанах посилили домашній арешт

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Вівторок, 30 травня 2017, 03:30

Харківська прокуратура домоглася взяття під цілодобовий домашній арешт двох з трьох підозрюваних у конфлікті з ромами в селі Вільшани під Харковом.

Про це повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, передає "Укрінформ".

"Апеляційний суд Харківської області частково задовольнив апеляцію держзвинувачувачів і посилив покарання для двох підозрюваних у конфлікті з ромами з часткового домашнього арешту - з 22:00 до 06:00 - на цілодобовий домашній арешт", - зазначила Дубовик.

За її словами, в той же час, прокуратура наполягала на утриманні підозрюваних під вартою, тобто, в СІЗО.

"Чекаємо призначення до розгляду апеляції щодо третього підозрюваного -  депутату Харківської облради від "Відродження", - додала Дубовик.

Раніше, 19 травня, Дергачівський райсуд обрав для депутата Харківської облради від партії "Відродження" Олексія Литвинова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 06:00 з носінням електронного браслета.

Як повідомлялося, вранці 16 травня в селищі Вільшани Харківської області стався збройний побутовий конфлікт, що призвів до смерті одного з чотирьох постраждалих.

За попередньою інформацією поліції, інцидент стався між групою громадян на ґрунті тривалого побутового непорозуміння. Встановлено, що під час бійки застосовувалася травматична зброя.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, заздалегідь заготовленого для завдавання тілесних ушкоджень), п. 7 ч. 2 ст. 115 (вбивство з хуліганських спонукань) КК України.

У ромської громади (загиблий і постраждалі в результаті бійки і стрілянини - роми) стверджують, що конфлікт стався на національному ґрунті і був спровокований колишнім главою Ольшанської селищної ради, а нині депутатом Харківської облради від партії "Відродження" Олексієм Литвиновим і його сином, нинішнім главою Ольшанського селищної ради Андрієм Литвиновим.

За результатами проведених в першу добу оперативно-слідчих дій було встановлено і затримано трьох активних учасників інциденту, в т.ч. Олексія Литвинова.

Всім трьом оголошено підозру за ч. 4 ст. 296.

Теми: суд Харків
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