Доба в АТО: 50 обстрілів, троє військових ЗСУ поранені

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Вівторок, 30 травня 2017, 06:54

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 50 разів відкривали вогонь, в результаті троє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Бойовики дещо знизили інтенсивність застосування важкого артилерійського озброєння. Всього, впродовж доби зафіксовано 5 фактів використання противником зброї, що заборонена Мінськими угодами", - відзначили в штабі.

На Приморському напрямку було зафіксовано 18 обстрілів.

Так, ввечері сепаратисти з гранатометів і стрілецької зброї неодноразово обстрілювали опорні пункти українських підрозділів в районі Павлопіля, Гнутового, Чермалика, Новотроїцького, Тарамчука, Березового і Талаківки. Поблизу Павлопіля бандити також били з мінометів калібру 82 мм, а біля Талаківки - з озброєння БМП.

На Донецькому напрямку бойовики 15 разів відкривали вогонь.

"Найчастіше вони вели вогонь по наших позиціях у передмісті Авдіївки, де декілька разів використовували міномети калібру 120 мм, 82 мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

З 82 мм мінометів, БМП і піхотного озброєння терористи неодноразово обстрілювали українські опорні пункти в районі Луганського. Також увечері бойовики з мінометів били поблизу Зайцевого, Верхньоторецького і Пісків.

На Луганському напрямку терористи 17 разів відкривали вогонь.

"Зокрема, після з 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону неподалік Кримського, Новозванівки, Новоолександрівки, Катеринівки та станції Донець. Там ворог здебільшого застосовував гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів", - заявили в штабі.

Теми: АТО Збройні сили
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