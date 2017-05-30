У Москві заявили, що готові до переговорів з США по Україні

Москва готова почати двосторонні переговори з Вашингтоном з приводу України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв'ю "Известиям".

За його словами, РФ очікує, що незабаром США призначать куратора в Держдепартаменті з цієї теми. Тільки після того, як буде призначений наступник Вікторії Нуланд, яка займалася Україною за часів Барака Обами, можливо предметне обговорення врегулювання ситуації на Донбасі з Америкою.

При цьому джерела "Известий" в адміністрації президента РФ, повідомили, що роль головного переговірника від Росії залишиться за помічником Путіна Владиславом Сурковим.

При цьому Рябков в черговий раз звинуватив Київ у небажанні дотримуватися Мінських угод.

Він зазначив, що "американські колеги повинні вести діалог з київською владою, якщо реально хочуть просування вперед".