СЦКК: Бойовики обстріляли сільгосппідприємство, почалася пожежа
Близько 5 ранку 30 травня бойовики обстріляли сільгосппідприємство "Бахмутський аграрний союз" в населеному пункті Новолуганське.
Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.
Відзначається, що терористи вели обстріл з забороненої мінськими домовленостями зброї великого калібру.
"Внаслідок влучання кількох 120-мм мін пошкоджено дві свиноферми. На одній з них зайнялась пожежа, яка вже ліквідована. На щастя, серед працівників господарства постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
У Новолуганському продовжує працювати спостережна група СЦКК, інші наслідки обстрілу з'ясовуються.
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