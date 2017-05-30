Найцікавіше: 2007. Гелікоптер, снайпери та півтори тисячі солдат для МВС. 2008. Філіп Кіркоров став народним артистом України 2015. Український громадянин Саакашвілі очолив Одещину

2001, середа

– Держсекретарем уряду став Володимир Яцуба, який, за оцінками журналістів, відтепер буде стояти за спиною прем’єра Анатолія Кінаха і вирішувати всі його проблеми.

Самого Кінаха експерти сприймають як компромісну фігуру, яка не дихатиме в потилицю чинному президенту.

2002, четвер

– Шестеро депутатів, яких виключили з "Нашої України" за підтримку кандидатури Володимира Литвина на пост спікера, увійшли в провладну "Єдину Україну". Із фракції НУ також вийшов і Віктор Мусіяка.

Таким чином "Єдина Україна" нараховує 182 депутати, "Наша Україна" – 110.

2003, п’ятниця

– Україна та Польща не змогли узгодити текст спільної заяви про історичне примирення, який мав би поставити крапку в історичних суперечках двох країн. Зокрема польська сторона пропонує кваліфікувати дії УПА як "етнічні чистки", з чим не згодна українська делегація.

У середині липня Україна та Польща шануватимуть 60-річчя Волинської трагедії.

2005, понеділок

– Фонд держмайна склав список зі 199 об’єктів, які не виконують інвестзобов'язань, заявила керівник Фонду Валентина Семенюк. Через невиконання зобов'язань держава може через суд повернути ці підприємства до державної власності.

Також Семенюк відкинула можливість мирової угоди у справі "Криворіжсталі".

2006, вівторок

– Луганська міська рада у вівторок надала російській мові статус регіональної в місті.

Раніше таке ж рішення прийняли Луганська обласна рада, Харківська міськрада, Севастопольська міськрада, Дніпропетровська міськрада, Донецька міськрада і Донецька облрада.

Президент Ющенко назвав це рішення незаконним.

2007, середа

– Гелікоптер, снайперів і 1,5 тисячі солдат для охорони будівлі МВС вимагало його керівництво від командування внутрішніх військ. Про це розповів командувач внутрішніх військ МВС Олександр Кіхтенко.

Розбіжності між МВС та внутрішніми військами виникли під час загострення політичної кризи, коли президент Віктор Ющенко підпорядкував війська собі. Тепер криза нібито наближається до фіналу. Кабмін виділив гроші на позачергові парламентські вибори. Після консультацій президента Ющенка і прем’єра Януковича лідер БЮТ Юлія Тимошенко запевнила, що сторони досягли компромісу. Але на першому ж голосуванні в Раді за компромісний законопроект про адміністративний судоустрій України, депутати його провалили.

2008, п’ятниця

– Росія обіцяє, що після закінчення оренди української території у 2017 році її Чорноморський флот буде не тільки збережений, але й буде посилений "відповідно до його бойового призначення".

– Президент Віктор Ющенко присвоїв звання народного артиста України російському співаку Філіпу Кіркорову. Той продюсував участь у Євробаченні-2008 співачки Ані Лорак, яка пройшла до фіналу. Лорак теж отримала звання народної.

2009, субота

"Я вважаю, що сьогодні у Віктора Андрійовича Ющенка нема морального права не балотуватися в президенти. Тому що всі ці (демократичні) цінності ще не завойовані. За них іще доведеться поборотися". Глава Секретаріату президента Віра Ульянченко коментує заяву свого попередника Віктора Балоги, що Ющенку не варто знов йти у президенти.

2010, неділя

– "Я хочу розвіяти міф про те, що опозиція повинна бути об'єднана. Як я можу об'єднатися з Тимошенко і Тягнибоком?" Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк впевнений, що опозиція може об'єднатися тоді, коли вона розрізнено прийде до влади.

– Боксер Віталій Кличко захистив титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі, нокаутувавши поляка Альберта Сосновскі у десятому раунді.

2011, понеділок

– Для забезпечення освіти населення України достатньо 90 вузів, вважає міністр освіти і науки Дмитро Табачник. На той час їх в Україні було в 10 разів більше.

– У Хмельницькому звільнили начальника військової частини. Це сталося після того, як на одному з інформаційних стендів на плакат з Ющенком наклеїли фото з Януковичем. Таким чином тулуб належав третьому президенту, а обличчя – четвертому.

2012, середа

– Надзвичайно низький рівень патріотизму у політичних еліт заважає Україні наблизитися до Європейського Союзу. Таку думку висловив американський політолог Збігнев Бжезінський.

– Одеські ЗМІ розповідають історію про місцеву чиновницю, яка відправила в психіатричну лікарню свого сина нібито за те, що він планував замах на президента Януковича.

2013, четвер

– Конституційний суд прийняв рішення, що вибори Київської міськради та мера столиці мають відбутися у 2015 році. П'ятирічний термін повноважень мера Києва та місцевих депутатів закінчується в травні.

У відповідь Арсеній Яценюк назвав одною з програмних засад опозиції ліквідацію Конституційного суду та передачу його повноважень Верховному суду.

2014, п’ятниця

– Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно українських військовослужбовців "за фактами обстрілів" території окупованого Донбасу.

– Терористи намагаються вирватися із Слов’янська, пропонуючи місцевим вивезти з міста дітей, щоб виїхати разом із ними, повідомили у прес-центрі АТО.

Близько 200 дітей зі Слов’янська вивезли – їх відвезли до Криму де поселили в один з таборів на Південному березі Криму.

2015, субота

– СБУ затримала диверсанта, який планував організувати у Києві "марш білих хустинок", а під час його проведення здійснити теракт.

– Президент Петро Порошенко надав українське громадянство 3-му президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі, після чого призначив його головою Одеської обласної адміністрації. Противники цього рішення розвісили по Одесі краватки з підписом "Для Міши".

2016, понеділок



– "Наша команда, надійним членом якої є Михайло Саакашвілі, здатна багато зробити". Петро Порошенко під час візиту до Одеси оцінює рік Саакашвілі на посаді.

– Троє українських військових загинули та 8 зазнали поранень за минулу добу у зоні АТО. Взагалі, за інформацією РНБО, за 2 роки в АТО загинули близько 10 тисяч українців і ще 20 тисяч зазнали поранень.

– Окупаційна влада Криму попередила відому кримську журналістку Лілю Буджурову, що може розцінювати її діяльність як екстремістську. Мова йде про діяльність Буджурової щодо підтримки дітей, батьків яких арештували по політичних або релігійних мотивів.

Рустем Халілов, для УП