У Росії вирішили говорити з США про Україну

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Вівторок, 30 травня 2017, 09:07

Москва готова почати двосторонні переговори з Вашингтоном з приводу України.

Про це пише російська газета "Известия" з посиланням на заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.

За його словами, РФ очікує, що скоро в США призначать куратора в Держдепартаменті з цієї теми.

"З російського боку за останнім часом не раз підкреслювалося: як тільки в Вашингтоні призначать куратора цього напрямку - раніше ним займалася заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, - з нашого боку буде готовність приступити до предметного обговорення всіх виникаючих проблем", - заявив він.

За його словами, Москва готова до предметної розмови з американською стороною "на рівні високопоставлених представників, відповідальних за цю тему". І як тільки буде дано старт цих дискусій, Росія знову доведе до американських колег свою позицію.

Тим часом, як повідомляють джерела "Известий" в адміністрації президента РФ, роль головного переговірника від Росії залишиться за помічником президента Владиславом Сурковим.

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